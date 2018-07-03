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03 Temmuz 2018 15:59

Elektrik trafosu ateş saçtı

Adıyaman’da, aşırı sıcağa dayanamayan elektrik trafosu makineli tüfek gibi ateş saçtı.

Elektrik trafosu ateş saçtı

03 Temmuz 2018 15:59


Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Adıyaman’da, Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu yanmaya başladı. Alev alan trafoda birbirine temas eden elektrik kabloları nedeniyle kıvılcımlar adeta havada uçuştu. Yaşanan olay saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.


Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden olay elektrik akımının kesilmesiyle sona erdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda trafoda maddi hasar meydana geldi.




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