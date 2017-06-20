Emevi Komutanın Türbesi bakımsız kaldı

Adıyaman Yenipınar Mahallesinde bulunan Mansur Bin Cavena Türbesinin bulunduğu mülkiyet şahsa ait olduğu için gerekli çalışma yapılamıyor. Binalar arasında bulunan kullanılmaz haldeki bir tek katlı yapının içinde bulunan türbe bakımsızlıktan dolayı ziyaret edilemiyor. Giriş kısmı ve içerisi kullanılmaz halde olan türbedeki sandukanın örtüsünden Türk Bayrağına kadar her şey çürümeye terk edilmiş. bakım ve onarım yapılmadığı için türbenin bulunduğu odanın duvarları ve tavanlarındaki boya ve sıvaları dökülmüş.

Yenipınar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kurtulmuş, Emevi Komutan Mansur Bin Cavena’nın Türbesinin bulunduğu yerin özel mülkiyet olduğunu, buranın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından alınarak türbenin çevre düzenlemesini yapması gerektiğini söyledi.

Mehmet Ali Kurtulmuş, yetkililerin bu türbenin çevre düzenlemesini yapması için harekete geçmesini istedi.

Rivayetlere göre, Adıyaman ve çevresi M.S.395 yılından itibaren Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans Devletinin) egemenliği altındayken İslam akımlarına maruz kalmıştır.

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde (634-644) Adıyaman ve çevresi Müslüman Arapların eline geçmiştir. Aba Ubeyde, Halid Bin Velid, Sait Bin Ebi Vakkas ve İyaz Bin Ganm gibi tanınmış İslam komutanlarının katıldığı savaşlar sonucunda 638 yılında bu bölge İslam topraklarına katılmıştır.

Adıyaman ve çevresi bir süre Müslümanlarla Bizanslar arasında sınır bölgesi ve çekişme konusu olur. 670 yılında Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena Adıyaman’ı ele geçirir. Bu komutanın Adıyaman şehrinin ilk yerleşim alanı içinde kalan bugünkü Adıyaman Kalesini yaptırdığı rivayet olunur.