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31 Aralık 2016 12:17

Emniyet Müdürü Alper anlamlı buluşmaya ev sahipliği yaptı

Emniyet Müdürü Alper anlamlı buluşmaya ev sahipliği yaptı

31 Aralık 2016 12:17

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, 2016 yılının son gününde şehit yakınları, emekli emniyet mensupları ve taraftar gruplarıyla bir araya geldi.
Adıyaman Polisevi’nde düzenlenen kahvaltıya davet edilen şehit yakınları, emekli emniyet mensupları ve taraftar gruplarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve emniyet mensupları katıldı.
Masalardaki şehit yakınları, emekli emniyet mensupları ve taraftar gruplarıyla tek tek ilgilenen Emniyet Müdürü Metin Alper’e, Cendere Taraftar Grubu tarafından atkı ve mont hediye edildi.
Emniyet Müdürü Metin Alper burada yaptığı konuşmada, “Yılın son gününde sizlerle birlikte olmak istedik. 2016 yılındaki eforumuzu 2017 yılında arttıracağız. Adıyaman’da güzel şeyler oluyor. Sporda, siyasette, sanatta, ekonomide daha iyi yerlere geleceğiz. Bir ilde sanatın, sporun, siyasetin olması için asayiş ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması lazım. Güvenlik güçlerimiz bu noktada görevlerini layığı ile yapmaya çalışıyor. Demokrasinin en temel unsuru olan seçimlerin bile yapılmasında güvenliğin sağlanmış olması lazım. Bu anlamda 2016 ‘da olduğu gibi 2017 yılında da Adıyaman’ın emrinde çalışmaya devam edecekler. Bizlere değer verip buraya kadar geldiniz. Sadece bugün değil her gün kapımız sizlere açık. 2016 yılında yaşamış olduğumuz olumsuzlukların 2017 yılında yaşanmamasını diliyorum. 2017 yılının sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.



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