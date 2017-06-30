Emniyet Müdürü Alper bayram bilançosunu açıkladı

Emniyet Müdürü Metin Alper, Altınşehir Kavşağında polis uygulamalarına katılarak burada istatistikleri açıkladı. Emniyet müdürü Metin Alper, Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ve Trafik denetleme Şube Müdürü Osman Kolay ile birlikte sürücüler ile sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi. Dört günlük Ramazan Bayramında polis sorumluluk bölgesinde 21 adet yaralamalı, 9 adet maddi hasarlı olmak üzere 30 trafik kazasının meydana geldiği, 83 kişinin yaralandığı açıklandı.

Metin Alper açıklamasında, “Bayram tatili boyunca 21 adet yaralanmalı, 9 adet maddi hasarlı olmak üzere ilimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde toplam 30 adet kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 83 vatandaşımız yaralanmıştır. Neredeyse gün başına 8 adet kazanın düşmüş olduğu bir istatistiğini üzülerek ifade ediyorum. Türkiye genelinde bayram boyunca meydana gelen kazalarda 64 kişinin öldüğü ve 380 kişinin de yaralandığını düşünürsek Adıyaman’da bayram tatili boyunca 83 yaralımız bizi kazaların en çok yaşandığı ilk 10 il arasına sokmuştur. Meydana gelen kazaları detaylı olarak incelediğimizde bu kazaların meydana gelmesi sebebinden dolayı en önemli unsuru her zaman olduğu gibi sürücü hataları olduğunu gördük. Sürücü hatalarında başında aşırı hız ve dikkatsizlik geliyor. Trafik görevlileri olarak bizler bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayram süresi boyunca 20 kilometrede bir ekip olacak şekilde denetim ekiplerimizi oluşturduk. Buna rağmen ortaya çıkan tablo gerçekten üzüntü vericidir. Buda demek ki çok daha fazla denetim çok daha bilgilendirme gerekmektedir” dedi.

Metin Alper, 2016 ve 2017 yılının ilk 6 aylık istatistiklerini de paylaşarak, “Kaza istettiklerine göre bayram tatiline bu kadar yaralanmalı trafik kazası olmasına rağmen geçen yılın Adıyaman ilk altı ayının yaralanmalı kazalarda yüzde 11 azalma meydana geldiğini görüyoruz. Ancak maddi hasarlı kazalarda gecen yılın altı ayına kıyasla yüzde 15’lik artış meydan gelmiştir. Ölümlü kazalarda ise gecen sene bu sene istatistiklerinde bir değişiklik olmamıştır. 2017 yılının ilk altı ayında il merkezinde ortalama araç sayısı yüzde 25 artmış, ceza yazılan araç sayısı yüzde 35 artmıştır. Yine trafikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına en çok katılan mobilet tipi yaptığımız kontrollerde yüzde 75, gecen yıl oranla artış söz konusudur. Gecen yıl 152 trafikten men mobilet varken bu sayı bu yıl 216’ya çıkmıştır. İlimizde bu gün itibariyle 98bin 854 kayıtlı araç bulunmaktadır” diye konuştu.