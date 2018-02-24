Emniyet Müdürü Alper şoförlerle bir araya geldi

Emniyet Müdürü Metin Alper, toplantı önce Besni İlçe emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret ederek, yeni binada incelemelerde bulundu. Bina hakkında İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan’dan bilgi alan Metin Alper, yeni binanın Besni’ye hayırlı uğurlu temennisini dile getirdi.

Özel bir kafede düzenlenen toplantıya Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Adıyaman Trafik Şube Müdürü Osman Kolay, Trafikten Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cengiz Emirza, Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Taş, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı Arif İşitmen, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, şoförler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bizler trafik görevlileri olarak, görevlerimizi yaparken yazılmış olan kanunların uygulanmasını yerine getirirken, bir yandan da vatandaşın memnuniyetini gözetmek durumundayız. İşte idarecilik burada ortaya çıkıyor” dedi.

Alper’den sonra konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, "Emniyet Müdürümüzle birlikte biz halkın içindeyiz. Hep beraber bu ülkede yaşıyoruz. sıkıntı veya sorunumuz varsa hep birlikte çözeceğiz. Biz halkımız için varız, sizler için varız. Herkese her zaman kapımız açık" dedi.

Toplantının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan ve beraberindekiler, Besni İlçe Jandarma Komutanlığının karşısında yapılması planlanan uygulama noktası yerine giderek incelemede bulundu.