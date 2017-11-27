Emniyet Müdürü Alper tütüncülerle bir araya geldi

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, beraberinde emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte tütün satıcıları ve üreticileriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından Alper ve beraberindekiler, işyerleri zarar gören esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tütüncüler Pazarında tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya gelen Alper, hak aramanın yolunun bu olmadığını belirterek, “Biz Adıyamanlıları seviyoruz, kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz.Bende Adıyamanlıyım bu memleket bizim, hepimiz kardeşiz. Olayın bu boyutlara ulaşmasından hepimiz üzüntü duyduk.Keşke olaylar böyle gelişmeseydi. Bizler yasaları uygulamak zorundayız. Ortada izinsiz bir gösteri var ve Valiliğin aldığı bir karar var. Bir de olağanüstü hal kanunu var. Her olayda olduğu gibi provokatörler iyi niyetli bir gösteriyi bile sabote edebilir. İnşallah Adıyaman’a yakışmayan bu görüntüler bir daha tekerrür etmez. Sizleri seviyoruz, zararı ziyanı olan vatandaşlarımızın zararını da devletimiz karşılayacak” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Adıyaman’da yaşanan tütün protestosu sonrasında gözaltına alınan 110 kişiden 105’inin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.