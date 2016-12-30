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30 Aralık 2016 18:00

Emniyet Müdürü Alper’den yeni yıl mesajı

Emniyet Müdürü Alper’den yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 18:00

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 2017 yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.
Emniyet Müdürü Metin Alper yayımladığı yeni yıl mesajında, “Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir yılı karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Teşkilatımız, milletimizin ortak talebi olan huzur ve güvenliğin sağlanması için 2016 yılında var gücüyle çalışarak bu görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. 2017 yılında da aynı heyecan, istek ve azimle görevlerini yerine getirecektir. Adıyaman halkının yeni yılını kutluyor, insanlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimiz ve emeklilerimiz ile onların fedakar ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.



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