Enflasyonla mücadele için ekmeği 90 kuruşa indirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir fırın işletmecisi ekmeği 90 kuruşa satarak enflasyonla mücadele kampanyasına destek verdi.

Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren Şehitler Ölmez Fırını işletmecisi Abdulkadir Can, enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek vererek böylece halkın alım gücüne az da olsa katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında elini taşın altına koyduğunu belirten Can, “Enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına Kahta Şehitler Fırını olarak bu kampanyaya katılma kararı aldık. Bize düşen esnaf olarak sorumluluğumuzu daha fazla yerine getirmektir. Bu kapsamda ilimiz genelinde 1,25 kuruşa satılan 200 gram ekmeği biz aynı gramaj ile 90 kuruşa satıyoruz. Az kazanıyoruz ama mücadeleye devam etmeye çalışacağız. Halkımızdan destek bekliyorum. Aynı gramajı 1,25 kuruşa değil 90 kuruşa alsınlar. Böylece halkımızın alım gücüne az da olsa katkı sunmaya çalışarak enflasyonla mücadele için elimizi taşın altına koyuyoruz. İnşallah bu yaptığımız indirime diğer esnaflarımız da katılırlar. Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında iyi bir şeye vesile oluruz diye düşünüyorum” diye konuştu.