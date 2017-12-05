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05 Aralık 2017 11:10

‘Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz’ isimli etkinlik

Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu Lisesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ‘Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz’ isimli etkinlik düzenledi.

‘Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz’ isimli etkinlik

05 Aralık 2017 11:10


Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe ilçe Milli Eğitim Müdürü Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz, Ali Durmaz, Abdullah Doğan ve okul müdürler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Veysel Bilen ise konuşmasında, “Engelli vatandaşlarımızı toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca yapılan etkinlikle engellerin aşılabileceğini topluma göstermeye çalıştık. Programda emeği geçen Sibel Peri öğretmenimizi ve öğrencileri kutlarım” dedi.


Daha sonra konuşan Program Koordinatörü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Peri, Biz yaptığımız bu etkinlikle engelli insanlarında toplumda var olduğunu unutturmamak, her zaman engelli insanların yanında olduğumuzu hissettirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için çalıştık” şeklinde konuştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeyh Özdemir ise konuşmasında, “Böylesine anlamlı bir program düzenlediğiniz için sizleri kutlarım. Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını hatırlamak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında hepimize büyük görevler düşmektedir” dedi.


Program yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından oynan tiyatro oyunları ve seslendirilen türkülerle devam etti.




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