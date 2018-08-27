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27 Ağustos 2018 16:15

Engelli adam akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

İngiltere’de yaşayan Besnili Orhan Uçar’ın Adıyaman’a, gönderilen akülü tekerlekli sandalye Besnili Mevlit Dost’a, teslim edildi.

Engelli adam akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

27 Ağustos 2018 16:15


İngiltere’de yaşayan hayırsever Besnili Orhan Uçar tarafından ihtiyaç sahibi engelli birine verilmek üzere Besni Anadolu Sakatlar Derneğine 1 adet akülü tekerlekli sandalye gönderildi. Gönderilen akülü tekerlekli sandalye Dernek Başkanı Ömer Arslan tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan engelli Mevlit Dost’a, verildi.


Bu tür yardım etmek isteyenlere aracılık edebileceklerini söyleyen Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, daha öncede bu tür yardımları yaptıklarını söyledi. Arslan, "Engeller paylaşılınca ortadan kalkar. Bizim amacımızda bu paylaşımı yapmaktır. Bir kardeşimizin engellini azaltma noktasında bir iş yapabiliyorsak, o ölçüde mutlu oluruz. Bir insanımıza el ayak olabildiysek ne mutlu bize" dedi.


Kilometrelerce uzaktan gelen akülü tekerlekli sandalyenin öneminin çok fazla olduğunu da söyleyen Arslan, "Derneğimize engelli kardeşlerimize akülü tekerlekli sandalye bağışlayan yardımsever hemşerimiz Orhan Uçar’a teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. Bu kardeşlerimizin görmeyen gözlerine göz, konuşamayan dillerine ses, yürüyemeyen ayaklarına ayak, tutmayan ellerine el olabilen herkese minnet ve şükran borçluyuz” diye konuştu.




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