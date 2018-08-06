“Engelli Çocuk İstismarı” konulu konferans verildi

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Müftülük tarafından rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinin görevlileri ve öğrenci velilerine konferans verildi.

Müftülük Vaizi Gül Hicran Kılıç tarafından verilen konferansın açılışında Engelli Koordinatörü Ali Çelik tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Vaize Gül Hicran Kılıç, “Dinimiz engellileri hiçbir zaman geri plana atmadı. İnsanlık onlar ile birlikte yaşamış ve engellileri asla istismar etmemiş. Her insan gibi yaşamaya hakları olduğuna, hepimiz gibi eşit haklara sahip olduğuna inanmışız ve onların Allah’ın özel kullarıdır demişiz. Onlara hatta daha bir çok kapıda açmışız. Bugünümüze gelecek olursak, dünyanın tersine döndüğünü görebiliyoruz. Denizde yaşayan Deniz Üzümü diye bir canlı var. Deniz üzümü denizde bir kaya bulur. O kayaya sarılıyor. Daha sonra deniz üzümü kendi beynini yiyerek taşlaşıyor. Şimdi ise beynini işletmeyen insanlar var. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Televizyonlarda engellilerin yanında sağlam olan çocuklara da fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet uygulandığını görüyoruz” diye konuştu.