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19 Ağustos 2018 14:52

Engelli Derya’nın yardım talebine Van’dan destek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 16 yaşındaki yürüme engelli Derya Sağır, kendisine sosyal medya üzerinden gönderilen akülü tekerlekli sandalye sayesinde yüzü güldü.

Engelli Derya’nın yardım talebine Van’dan destek

19 Ağustos 2018 14:52


Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan sağır ailesi, sosyal medya üzerinden Vanlı Amca’dan yardım istediklerini ve ona istinaden kendilerine akülü tekerlekli sandalye gönderildiğini belirttiler.


Yürüme engelli Derya Sağır’ın annesi Remziye Sağır, “Kızım Derya, küçükken geçirdiği menenjit hastalığından sonra felç oldu. Şuanda 16 yaşındadır. Onu kaldırıp indirirken çok zorlanıyorum. Bir yere götüremiyorum kızımı. Sürekli evde yatalak ve güneşi göremiyor. Kimsemiz yok. Yakında kollarımdan ameliyat olacağım. Kızıma yardımcı olacak kimse yok. Bunun için sosyal medya üzerinden Vanlı Amca ya ulaştık. Çok şükür Vanlı Amca bize bir tane akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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