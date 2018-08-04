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04 Ağustos 2018 11:47

Engelli gencin yardımına jandarma koştu

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak köyünde yolunu kaybederek dağda mahsur kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

Engelli gencin yardımına jandarma koştu

04 Ağustos 2018 11:47


Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Adıyaman’a gelen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Alican İ., Adıyaman’dan Malatya’ya gitmek üzere Sincik ilçesine geldi. Alican İ., burada yolcu minibüsüne binerek Malatya’ya doğru yola çıktı. Arıkonak köyünde yolcu minibüsünden inen Alican İ.’yi, fark eden köylüler, engelli gencin yolunu kaybettiğini anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Arıkonak köyüne giden Sincik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, engelli genci alarak ilçe Jandarma Komutanlığını getirdi. Alican’ı bir gece misafir eden Jandarma ekipleri ertesi sabah kendi aralarında para toplayarak engelli vatandaşı Kahta Otogarına götürerek otobüsle memleketi Adana’ya yolcu etti.




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