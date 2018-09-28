Engelliler davul ve zurnalar eşliğinde yürüdü

'su gerçekleştirdiği “Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkında yurt içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve davetlilere yönelik yemek ikramı düzenlendi. İkramlar sonrasında program kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Sandalyelerine kavuşan engellilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bir çok engelli ile vatandaşların katılımı ile Adıyaman caddelerinde davullar ve zurnalar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe esnaflarda alkış çalarak destek verdi.

Demokrasi Parkı önünde son bulan yürüyüşün ardından engelliler ve vatandaşlar Adıyaman Müzesini ve şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Programa, Adıyaman, Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Ereğli, ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Tayland ve Bulgaristan'dan bir çok kişi katıldı.