Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 13:10

Engelliler futbol takımı yöneticileri, Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri, takıma verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Engelliler futbol takımı yöneticileri, Kutlu ile bir araya geldi

23 Temmuz 2018 13:10


Geçen sezon Adıyaman Belediyesinin destekleriyle, mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Liginde üst sıraları zorlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri, kurulduğu günden bugüne hep yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Adıyaman Belediyespor Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zafer Taştan ile teknik heyet, takımın elde ettiği başarılarda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun katkısının çok büyük olduğunu söyledi. Desteklerinizden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür eden yöneticiler, hedefinin Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise elde ettikleri başarıdan dolayı takım adına yöneticileri kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç