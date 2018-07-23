Engelliler futbol takımı yöneticileri, Kutlu ile bir araya geldi

Geçen sezon Adıyaman Belediyesinin destekleriyle, mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Liginde üst sıraları zorlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri, kurulduğu günden bugüne hep yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Adıyaman Belediyespor Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zafer Taştan ile teknik heyet, takımın elde ettiği başarılarda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun katkısının çok büyük olduğunu söyledi. Desteklerinizden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür eden yöneticiler, hedefinin Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise elde ettikleri başarıdan dolayı takım adına yöneticileri kutladı.