Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:37

Engelliler için ücretsiz EKPSS kursu açıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) girmek isteyen engelliler için ücretsiz hazırlık kursu açıldı.

Engelliler için ücretsiz EKPSS kursu açıldı

26 Aralık 2017 17:37

Ders alan engellileri sınıfta ziyaret eden mahalle muhtarı saz çalıp türküler söyledi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezinde açılan ücretsiz EKPSS kursunda, toplam 55 kişi eğitim görüyor. 15’nin görme, 13’nün ortopedik, 27’sinin ise farklı engelleri olan toplam 55 kişi görevlendirilen öğretmenlerden ders alıyor.


Kurs hakkında bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “ Bu kursumuz engellilere yönelik yapılan bir kurstur. 55 Engelli kardeşimiz burada kurs alıyor. Engelli kardeşlerimiz yapılacak olan EKPSS’den başarılı olmaları için bu kursumuzu açtık. 4 Öğretmenimiz bu kurslarda görev yapıyor. Şuanda oldukça kursumuz oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Tek temennimiz onların sınavdan alacakları yüksek puanlarla memur olmaları. İnşallah bu bir birinden güzel ve değerli kardeşlerimiz memurluğu kazanır bizleri de mutlu ederler” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezine gelen Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu tarafından kurs gören engellilere saz çalıp Türküler seslendirdi. Kurs gören engellilerin moral ve motivelerini sağlamak amacıyla saz çalıp Türkü söylediğini belirten Muhtar Mahmut Göksu, ders alan engellilere başarı diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Sisli
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç