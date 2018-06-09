Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 11:21

Engelliler iftar sofrasında buluştu

Adıyaman Müftülüğünün organize ettiği iftar buluşmasına engelli ve engelli aileleri katıldı.

Engelliler iftar sofrasında buluştu

09 Haziran 2018 11:21


Müftülüğünün engelliler için düzenlediği iftar programı görme engelli Ümit Şahin’in Kuran’ı Kerim okumasıyla başladı.


İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun, Mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak bu tür iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.


Altun, “Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Çünkü sizler Allah’ın güzel, nazlı kullarısınız. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Engelli olmanın bir sorun olmaması gerektiğini, sabredenlere dinimiz katında ayrı bir fazilettir” dedi.


Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ise konuşmasında, “Başkanlığımızın topluma manevi destek ve rehberlik etme, bağlamında devam eden çalışmaların önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelliler toplumun aynasıdır. Engelli kardeşlerimizi sadece haftalarda değil her zaman hatırlamamız gerekir. Engelli koordinatörlüğü olarak bu tür faaliyetler yaparak engellilerimizi buluşturmaktayız” dedi.


Bayan Engelli Koordinatörü Zeliha Kınık’ta konuşmasında sömestr tatilinde Mimar Sinan Görme Engelli Kız Kuran Kursunda eğitim gören öğrencilerle yaptığı Umre ve Kudüs ziyaretlerinde görme engellilerle birlikte yaşadığı duygularını anlattı.


Programda İl Müftülüğü Türk İşaret dili kursiyerleri işaret dili ile ilahi sunumu gerçekleştirdi. Kursa katılan kursiyerlere sertifika takdim edildi.


Program Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun ’un yaptığı iftar duası ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç