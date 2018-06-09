Engelliler iftar sofrasında buluştu

Müftülüğünün engelliler için düzenlediği iftar programı görme engelli Ümit Şahin’in Kuran’ı Kerim okumasıyla başladı.

İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun, Mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak bu tür iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Altun, “Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Çünkü sizler Allah’ın güzel, nazlı kullarısınız. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Engelli olmanın bir sorun olmaması gerektiğini, sabredenlere dinimiz katında ayrı bir fazilettir” dedi.

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ise konuşmasında, “Başkanlığımızın topluma manevi destek ve rehberlik etme, bağlamında devam eden çalışmaların önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelliler toplumun aynasıdır. Engelli kardeşlerimizi sadece haftalarda değil her zaman hatırlamamız gerekir. Engelli koordinatörlüğü olarak bu tür faaliyetler yaparak engellilerimizi buluşturmaktayız” dedi.

Bayan Engelli Koordinatörü Zeliha Kınık’ta konuşmasında sömestr tatilinde Mimar Sinan Görme Engelli Kız Kuran Kursunda eğitim gören öğrencilerle yaptığı Umre ve Kudüs ziyaretlerinde görme engellilerle birlikte yaşadığı duygularını anlattı.

Programda İl Müftülüğü Türk İşaret dili kursiyerleri işaret dili ile ilahi sunumu gerçekleştirdi. Kursa katılan kursiyerlere sertifika takdim edildi.

Program Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun ’un yaptığı iftar duası ile sona erdi.