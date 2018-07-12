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12 Temmuz 2018 18:01

Engelliler Kozaklı’da gönüllerince eğlendi

Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şubesi tarafından dernek üyelerine yönelik gezi organizasyonu düzenlendi.

Engelliler Kozaklı’da gönüllerince eğlendi

12 Temmuz 2018 18:01


Nevşehir Kozaklı’da 3 günlük tatilin ardından Kayseri Erciyes gezisiyle son bulan gezi programına Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan ve 50 engelli vatandaş ile aileleri katıldı.


Engelli kardeşlerinin bu tip etkinliklerden duydukları mutluluğun kendilerini daha da mutlu ettiğini söyleyen Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "Aynı hissiyatı paylaştığımız ve zaten kuruluş amacımız olan, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına, sorunlarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmak ayrıca bir mutluluk vesilesidir. Biz şunu biliyoruz ki o kardeşlerimizin de gezmeye ve eğlenmeye ihtiyaçları var. Bu gibi organizasyonlar engelli kardeşlerimizin psikolojilerine de olumlu yansıyor. Kurulduğumuz günden bu yana, bir çok etkinlik ve faaliyetlerimiz oldu. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde daha güzel etkinliklerle devam edecektir.


Tabi bu günlere gelmemizdeki en önemli etken, yapılan bunca güzel şeylerin toplumumuzdaki olumlu yansımaları olmuştur. Zihniyet değişiminin asıl sebebi, devletimizin ilgili kurumlarının kararlılığı ve Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda çok hassas ve duyarlı olmasıdır. Buda bizlerin daha özgüven duymasına vesile olmaktadır" dedi.


Gezi programından duydukları memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlarımız ise, engellilere yönelik organizasyonların çok yapılmadığını ve Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şubesinin Türkiye çapında örnek alınması gerektiğini ifade ederek, geziden dolayı Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.




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