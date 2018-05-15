Engellilerin askerlik heyecanı

İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen engelliler, asker tıraşı edildikten sonra askeri üniformalarını giydi. Temel askerlik konusunda 1 günlük eğitim alan engelliler, yemin ettikten sonra terhis belgelerin aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazinosunda düzenlenen temsili askerlik törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kuruma amirleri, Jandarma personeli ile engellilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, “Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen, 2018 yılı bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içindeyiz. 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerin sağlamak maksadıyla bu programı tertipledik. Jandarma Genel Komutanlığının ayrılmaz bir parçası olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız, heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadır. Gönülden inanıyoruz ki, size ihtiyaç duyulduğunda, bu yemini eden her Türk evladı gibi sizlerde bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz” dedi.

Engelliler adına konuşan Kadir Doğan ise, “Bizlerde her Türk vatandaşı gibi, askerlik görevini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanımızın son damlasına kadar bu vatana hizmet etmek isterdik. Ancak, takdiri ilahi budur ki vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir gün gibi kısa bir süreliğine bizlere nasip oldu. Bugün hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anılardan birini yaşıyoruz. Kudsiyeti büyük olan bu şerefli üniformayı bir gün dahi giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur” dedi.

Adıyaman Zihinsel Engelliler Aileleri Derneği Başkanı Zeynal Alagöz ise konuşmasında, engellilere tanınan bir günlük temsili askerlik uygulamasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Bir günlük temsili askerlik yapacak engelli vatandaşlara seslenen Vali Nurullah Naci kalkancı ise, “Temsili de olsa bir günlüğüne de olsa sizler kahraman ordumuzun birer mensubu oldunuz. Bugün sizin yeniden doğum gününüz. Yüzünüzdeki gülümsemeyle hepiniz vatan, bayrak ve devlet sevgisi hissiyatıyla kahraman Türk Ordusunun bir mensubu olma şerefine eriyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Bizim ordumuz Metehan döneminde tarih sahnesine çıktığı günden beri ilk düzenli orduyu kurmuş bir milletiz. Kurulan ordumuz onlu, yüzlü, binli, yani kıta, alay, tümen şeklinde düzenlenmiş dünyanın ilk ordusudur. Tarih sahnesine çıktığı günden itibaren de Allah’ın izin ve inayetiyle yenilgi yüzü de görmemiştir. Bu 3 bin sene önce de öyledir, bugünde öyle devam etmektedir. Ne mutlu sizlere ki bu şerefi sizlerde tatmış oluyorsunuz. Bu kutlu gününüzü kutluyor, askerliğinizin daim olmasını, fiziken ve fiilen olmasa bile ruhen bu manevi coşkuyu tadacağınızı ve sürdüreceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından engelli erler, arkadaşlarıyla birlikte silah ve bayrağa el vererek, askerlik yeminlerini etti. Ailelerine duygu dolu anlar yaşatan engelli askerler, vatani görevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Vali Kalkancı ve protokol üyeleri yemin töreni sonrası engellilere terhis belgelerini dağıttılar.

Yemin töreni sonrası engelliler, günün anısına Vali Kalkancı ve davetlilerle bol bol fotoğraf çekti.