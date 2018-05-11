Engelsiz Yaşam Merkezi 4. Bahar Şenliği düzenlendi

’sü düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında gerçekleşen etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, engelli dernekleri başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Şehit Cem Özgül İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriyle başlayan etkinlik, Türkiye Petrolleri Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin ‘Yarınlar Bizim İçin’ adlı şiir dinletisi ve 80. Yıl Zihinsel Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden oluşan Mehter Takımının gösterisiyle devam etti.

Öğrencilerin bir birinden güzel gösterilerinden sonra Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin canlı müzik dinletileri eşliğinde Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim, fotoğraf ve ahşap sergisi davetliler tarafından gezildi.