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03 Ocak 2017 17:16

Engelsiz Yaşam Merkezinden hayat boyu yaşam koçluğu etkinliği

Engelsiz Yaşam Merkezinden hayat boyu yaşam koçluğu etkinliği

03 Ocak 2017 17:16

Adıyaman’da 27 engelli öğrenciye yaşam koçluğu etkinliği
Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha iyi adapte olabilmesi için çeşitli etkinliklere devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Adıyaman Belediyesi sosyal tesisine götürülen 27 engelli öğrenci, çay ikramı ve muhabbetin ardından çeşitli sportif faaliyetlere katıldı. Gönüllerince spor yaparak, öğrenen engelliler, çarşı merkezinde yemek yedi. Oldukça renkli ve sıra dışı bir gün geçiren engelliler, kendileri için çok önemli bir sosyal aktiviteye katılmış oldu. Toplamda 161 öğrencinin eğitim gördüğü Merkezin yetkilileri, etkinlikle sosyal arkadaşlık imkanı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Yetkililer, "Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi olarak, engelli öğrencilerimize ‘Hayat Boyu Yaşam Koçluğu’ etkinliğiyle sosyal arkadaşlık imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımızın sosyalleşmesi, dil gelişimi ve kendine güven duygusu daha da hızlı gelişecektir. Merkez olarak biz, zihinsel engelli çocukların sosyal çevresiyle bir bütün olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Engelli çocuklarımızın, normal gelişim gösteren çocuklardan soyutlanması, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında dil ve zihin kapasitelerinin gelişimi açısından da çok önemli fırsatlardan yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Sosyal bütünleşme hem normal hem de zihinsel engelli çocuklar için önemli bir fırsatın başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle engelli çocuklarımızın, normal çocuklarla daha fazla bir arada olmaları açısından desteklenmelidirler. Bu anlamda her konuda bize destek olan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’ya çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşuldu.



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