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26 Şubat 2018 15:09

Enkaz altında kalan 100 küçükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bilinmeyen nedenle aniden çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi yaralanırken, 100 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Enkaz altında kalan 100 küçükbaş hayvan telef oldu

26 Şubat 2018 15:09


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde Turan Kaya’ya ait toprak evde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Evin çökmesi sonucu evde bulunan Turan Kaya hafif şekilde yaralanırken Hatice, Soner ve İsmet Kaya ise olaydan dolayı büyük şok yaşadı. 1 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise şoka girdiği çökme olayında evin altında bulunan ahırda ise 150 küçükbaş hayvandan 100 tanesi enkaz altında kalarak telef oldu.


Yaşanan olayı anlatan Turan Kaya, "Ailemle birlikte televizyon seyrediyordum. Ev eski olduğu için oturduğumuz oda birden çöktü. Allah’a çok şükür çocuklarıma ve eşimi bir şey olmadı. Ben ise ufak sıyrıklarla olayı atlattım. Evimizin altında ahırda bulunan 150 küçükbaş hayvanımdan yaklaşık 100 tanesi telef oldu. Diğerlerini kurtardık" dedi.




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