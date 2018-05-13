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13 Mayıs 2018 11:05

Epilepsi hastasından 4 gündür haber alınamıyor

Adıyaman’da alışveriş yapmak için evden ayrılan epilepsi hastası adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

Epilepsi hastasından 4 gündür haber alınamıyor

13 Mayıs 2018 11:05


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Gökçay köyünde ikamet eden 32 yaşındaki epilepsi hastası Ali Turan, 10 Mayıs 2018 tarihinde Adıyaman merkezde alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Evden ayrılan Ali Turan’dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri ilk olarak Gökçay ve çevresinde arama çalışmaları gerçekleştirdi. 4 gün boyunca her yerden aranan Turan’dan henüz bir haber alınamazken, ailesi Ali Turan’ın hayatından endişe ediyor.


Ali Turan’ın ağabeyi Ferhat Turan, abisinin hayatından endişe ettiklerini, görenlerin durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmelerini rica etti. Ferhat Turan, “Ağabeyim, 10 Mayıs 2018 tarihinde öğle saatlerinde Adıyaman’da, alışveriş yapmak için evden çıktı. Şu an ağabeyimden 4 gündür haber alamıyoruz. Jandarma ekipleri de bizler de her yerde ağabeyimizi arıyoruz ama henüz kendisinden bir haber alamadık. Telefonu kapalı kendisine ulaşılamıyor. Kendisi epilepsi hastası olmasından dolayı sık sık nöbetler geçirirdi. Şu an ailece perişan durumdayız. Ağabeyimizi sağ salim bulmanın telaşı içerisindeyiz. Ağabeyimi gören veya duyanlar olursa Allah rızası için 155 Polis İmdat Hattına veya Jandarma 156 İmdat Hattına bilgi vermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.




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