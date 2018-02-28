Erbakan Vakfı Bölge Başkanı Uyar’dan İHA’ya ziyaret

Erbakan Vakfı Bölge Başkanı Adnan Uyar, 28 Şubat Postmodern Darbesinin yıl dönümünde gerçekleştirdiği ziyarette, vakfın misyonu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Adnan Uyar, “54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Doğru Yol Parti Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kurulan hükümet ile birlikte hızlı bir kalkınma başlatıldı. Türkiye’de dış mihrakların çok büyük baskıları oldu. Milli Güvenlik kurulunda 12 milyar Dolarlık silah anlaşması vardı. Erbakan, 12 Milyar dolara mal olan silahın bizim yapmamız halinde 3-4 milyar dolara mal olacağını belirtti. Hem kendi silahımızı yapacaktık hem de hazinemize para girmiş olacaktı. 28 Şubat’ı yaparak 54. Hükümeti al aşağı etmek istediler. Bu gün ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına evlatlarının kurduğu bu vakıfımız Türkiye’nin bütün illerinde teşkilatlanmaktadır. 81 Vilayet ve bütün ilçelerimizde vakıf olarak milli görüş hareketinin ikinci 40 yılını başlatmanın gayretinde olacağız. İnanıyoruz ki Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın gerçekleştirmek istediği ancak ömrünün yetmediği ahlak, maneviyat ve teknoloji kavramlarını vakıf olarak yerleştirmek olacaktır. Tüm insanlığın kurtuluşu için çalışmaktır” dedi.