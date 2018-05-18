Erdemir Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden köy okullarına kitap

İlköğretim öğrencilerine yönelik toplanan 3 bin 700 adet kitap, Erdemir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi okul idaresi ve öğrencileri tarafından merkeze bağlı Hasancık Köyü İlk ve Ortaokulu ile Çıralık Köyü İlk ve Ortaokul öğrencilerine dağıtılmak üzere okula teslim edildi. Toplanan kitapların köy okullarına dağıtılmasından dolayı köy okulu öğrencilerinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kitap kampanyasını organize eden Erdemir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Biyoloji Öğretmeni Abuzer Berkaya, sosyal sorumluluk adına 15 öğrenci ile birlikte yürüttüğü bu çalışmadan büyük bir mutluluk duyduklarını, köy okullarında okuyan öğrencilerin kitaplara erişim olanaklarının düşük olmasından dolayı köy okullarına kitap desteğinde bulunma gerekliliğini belirtti.

Erdemir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürü Zeynel Karataş ise, okul olarak farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerine katıldıklarını, hedef kitle olarak en fazla ihtiyacın hissedildiği köylere yaptıkları bu çalışmaların çoğaltılması gerektiğini söyledi.