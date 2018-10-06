Erdemoğlu Ailesi Adıyaman'a bölgenin en büyük taziye evini yaptı

Adıyaman Belediyesi'nin ‘Her mahalleye bir taziye evi' projesine destek veren Erdemoğlu Ailesinin Karapınar Mahallesi'nde yaptırdığı modern taziye evi görkemli bir törenle açıldı.

Mehmet Erdemoğlu Vakfı, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her mahallede bir taziye evi' projesine destek vererek Karapınar Mahallesi'nde yaptırdığı taziye evinin açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

İbrahim Erdemoğlu, “Bizlere böyle güzel eserler yapmayı nasip ettiği için yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bizlere rahmetli babamız her zaman hiçbir şeyin bize ait olmadığını söylerdi. Bizim, var olanların emanetçisi olduğumuzu söylerdi ve hepimizden bunun gereğini yapmamızı isterdi. Bizlerde, babamızın açtığı yolda gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği oranda ülkemize, ilimize, ilçemize, devletimize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız müddetçe babamızın bu emrini yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah. Burada açtığımız taziye evimiz için Adıyaman Belediyesi 2 bin 500 metrekarelik bir alanı tarafımıza tahsis etti. Biz de yaklaşık 2 milyon TL'lik bir yatırımla, 750 metrekaresi kapalı alan olmak üzere, bölgenin hatta belki de ülkenin en büyük taziye evlerinden birisini inşa ettirdik. Yapmış olduğumuz bu taziye evinin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra bir teşekkür konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise Erdemoğlu ailesine yapmış oldukları taziye evinden dolayı teşekkür ederek, “Güzel bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar Besni'ye, Gaziantep'e ve hatta Bursa'ya kadar büyük yatırımlar yaptığını gördüğümüz Merinos ve Erdemoğlu ailesinin dalları ilk defa Adıyaman'a doğru uzadı. Temennimiz buradaki yatırımlarının sadece bu taziye eviyle sınırlı kalmaması yönünde. Böylesine güzel bir eserin el birliğiyle ihtiyaç duyulan bir mahalleye kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Cenab-ı Allah yaptıkları yardımları kabul etsin” dedi.

Programa katılan MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise yaptığı konuşmada, Erdemoğlu ailesinin yaptığı hayır yatırımlarının ortada olduğunu dile getirerek, Adıyaman'da da bu hayır çalışmalarının yapılmasından dolayı aile bireylerine teşekkür etti.

CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere de, Adıyaman'da yatırılan taziye evinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Erdemoğlu Holding, Besni ilçemiz başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde yaptığı hayır çalışmalarıyla adından söz ettirmiştir. Hayır çalışmalarından dolayı Erdemoğlu ailesiyle iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Erdemoğlu adına yaptırılan taziye evinden dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür ederek, “Görünen o ki, Erdemoğlu Ailesi hayır hasenat konusunda artık Besni'ye de sığmıyor. İnanıyorum ki onların yaptığı bu hayır ve hasenatlar onlardan sonraki torunlarıyla da, dedelerinin nasihatleri doğrultusunda devam edecektir. Yapılan hizmetin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, bölgenin en büyük taziye evinin yapımında emeği geçen Erdemoğlu ailesinin bireylerine plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından da Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan dua ve kesilen kurban ile protokol üyeleri tarafından taziye evinin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası il protokolü, Erdemoğlu ailesinin bireyleri ve davetliler taziye evini gezdi.