Erdemoğlu Ailesinin yaptırdığı Mimarlık Fakültesi açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Adıyaman Üniversitesi Erdemoğlu Mimarlık Fakültesinin açılışı görkemli bir törenle açıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde birçok eğitim, sağlık, cami ve sosyal donatılar yapan Erdemoğlu Ailesi tarafından Besni ilçesine Mimarlık Fakültesi yaptırdı. Adıyaman Üniversitesi Erdemoğlu Mimarlık Fakültesinin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan fakültenin açılış konuşmasını Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, gururlu ve mutlu bir günü yaşadıklarını dile getirdi.

İbrahim Erdemoğlu konuşmasında, “Bu gün çok mutluyuz çok gururluyuz. Binasını yaptığımız bu fakülteyi kendi haline bırakmayacağız. Bundan sonra da eğitim ve öğretim gören gençlerimiz, hocalarımız, burasının çevre düzenlemesi dahil hepsine önayak olacağız. İlk yıl olması nedeniyle öğrencilerimizin teveccühü fazla olmadı. Önümüzdeki yıl bunu çok daha fazla öğrenci gelmesi için gereken her şeyi yapacağız. Burada okuyan öğrencilerimize Erdemoğlu Ailesine ait tüm şirketlerde staj vereceğiz, eğiteceğiz ve Türkiye'nin geleceği için yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu fakülte bu bölgenin en iyi öğrencilerin okuduğu fakülte olacaktır. Türkiye genelinde örnek bir fakülte olacak. Valimizden, Rektörümüz de bir ricamız var; hocalarımızın buraya gelmesi için bir lojman talebimiz olacak. Lojman için eksik olan taraf olursa hocalarımızın rahat etmesi için bize ne görev düşüyorsa elimizden geleni yapacağız. Burayı en iyi eğitim verilen ve gençlerin en iyi şekilde hayatı öğrenmesini, dünya insan olması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ise konuşmasında, Erdemoğlu gibi bir Ailenin Besnili olmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, “Cenab-ı Allah her memlekete bir Erdemoğlu Ailesi versin. Biz Erdemoğlu Ailesiyle gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun, Allah onların tırnaklarına taş değdirmesin. Gücü paylaşmak, ekmeği paylaşmak, kazancı paylaşmak zordur. Rahmetli Mehmet Erdemoğlu amcamızın yetiştirdiği evlatları bugün onun vasiyetini yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise konuşmasında, “Bu yapıya sahiplik ettiğiniz için Erdemoğlu Ailesine teşekkür etmek istiyorum. Adıyaman'ın nadide ilçelerinden olan Besni ilçemizde bugün Türkiye'de her ülkeye nasip olmayacak bir nimete kavuşmanın saadetini tadıyoruz. Her daim minnettar olduğum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Adıyaman Üniversitesi'ni her alanda gelişim gösterdiğini bir işareti olarak yine müstesna bir bina yapıldı. Mimarlık Fakültesi ilimin beşiği olmakla kalmayacak, aynı zamanda Adıyaman'a katkısı olan bir üretim merkezi haline gelecektir. Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi binasının ilçemiz için, ilimiz için, tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hep beraber bu güzeli korumak büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ve azimle çalışacağız. Öğrenci alımı noktasında Erdemoğlu Ailesine burs katkısı için müteşekkiriz” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taştan ise yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Cennet ülkemizin, cennet köşesi olan Besni'den böyle hayırsever bir aile çıkartınız, ne mutlu size. Erdemoğlu Ailesi ilkokul, ortaokul, lise ve son olarakta bulunduğumuz fakülte binası yaptırdı. Ne mutlu sizlere, ne mutlu size ki böyle hayırsever bir aileye sahipsiniz. Ne mutlu onlara ki ülkemizin gelişmesine sanayide katkı verdikleri gibi eğitimde de durmadan katkı veriyorlar. Hayırseverlikle de büyük bir yarışın içerisindeler. Allah onlardan razı olsun. Tüm siyasi görüşler, sivil toplum kuruluşları, Erdemoğlu Ailesine teşekkür ediyor. Bu birlik beraberlik bozulmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise konuşmasında, Mehmet Erdemoğlu'nu rahmetle andığını belirterek, “Mehmet Erdemoğlu ve evlatları kurdukları eserlerle bizlere gurur veriyor, mutluluk veriyor. Gelişen ve değişen dünyanın teknolojik hızına yetişmek adına ülkemizdeki eğitimin asıl lokomotifi üniversitelerdir. Türkiye'nin belirlenen Kalkınma hedeflerine ulaşması üniversitelerimiz sayesinde olacaktır” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere is Adıyaman için tarihi bir gün yaşandığını dile getirerek, “Bugün Adıyaman için tarihi bir gündür. Tarihten beri bilime ve fenne, matematiğe ev sahipliği yapmış olan bu toprakları yine bu fakültelerle bilimle, fenle tanışıyor. Ne mutlu bu eseri bize kazandıran Erdemoğlu Ailesine. İlim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bugünü anlamlı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi de bu binanın mimarlık ve mühendislik fakültesi olmasıdır. Fen bilimleri ülkelerin kalkınmasında çok büyük önemi vardır. Bugün dünya ülkelerine baktığımızda, gelişmiş ülkelere baktığımızda, sanayisi teknolojisi gelişmiş ülkelere baktığımızda, fen ve teknolojiye verilmiş olan desteğin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bugün teknoloji ve fen yatırım yapılmış olması bu fakültenin önemini daha da arttırmaktadır” dedi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “Erdemoğlu Ailesi deyince hep böyle hayırlı şeylerle bir araya geliyoruz. İlkokulumuz var, lisemiz var, fakültemiz var. Geriye bir şey kalmış. Bunun bir adım ötesi üniversite kurmaktır. İnşallah o günleri de görürüz. Eğitim bir ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine temel teşkil eden bir etkendir. Geçmişteki 100-150 ile baktığımızda özellikle bugün gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerin lokomotifini üniversitelerin yaptığını görüyoruz. İcatlar, buluşlar, keşifler hep böyle bilim insanlarının gayretleriyle ilerlemiştir. Biz ‘oku' diye başlayan bir dinin mensuplarıyız. Bizim ülkemizin de gelişmesi kalkınması mutlak suretle üniversitelerle olacaktır. Ülkemizde 200'ün üzerinde üniversitemiz var. Bugün okullaşma oranının yüzde 90'ın üzerinde, okuma yazma oranının yüzde 95'in üzerinde ve üniversite seçme oranımız da gittikçe yükseliyor. Bütün illerimizde üniversite var. Erdemoğlu Ailesi 2006 yılında kurulan üniversitemizin büyümesine gelişmesine bir adım daha katkıda bulundu. Adıyaman Üniversitesi 20 binin üzerinde öğrenci potansiyeli olan bir üniversite ve Türkiye'nin diğer illerinden de öğrencilerin talep ettiği bir üniversitedir. Bu hem Adıyaman için önemlidir hem de üniversitemiz için önemlidir. Adıyaman Valiliği olarak Erdemoğlu Ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Erdemoğlu'na teşekkür plaketi verildi. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan duanın ardından kurban kesildi. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, fakülte binası gezildi. Fakültenin açılış pastası protokol üyeleri tarafından kesildi.