Erdengi 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı

19 Eylül'ün istiklal ve vatan için canını siper eden kahraman gazilerin,dünyaya sergiledikleri örnek davranışın onur günü olduğunu belirten Erdengi, “Çareyi ve istikbali, savaşta, kıyımda, zulüm ve acıda ararken, aynı zamanda kendini çağdaş tanımlayan, çifte standart alışkanlığı olan ülkelere, teröre taşeronluk yaparak, binlerce masum insanımızı katleden, ayrılıkçı bölücü terör odaklarına, sakın ola ki, yurtta sulh cihanda sulh ilkesini yanlış anlayıp, her zerresi şehit kanıyla sulanmış Türkiye'nin üzerinde karanlık hesaplara girmeye kalkmayın. Terörden medet umup, milletimize dost görünüp, askerimiz gibi olup arkadan hançerlemeye kalkışarak dostluktan söz etmeyin. Karanlık emellerinizi, çirkin yüzlerinize hangi maskeyi takarsanız takın, asla hainliğinizi gizleyemeyeceksiniz. Bölünmez bütünlüğünü Her koşulda ispatlamış olan bu millet, kararlılığını ve duruşunu sizin gibi ihanet şebekelerine göstermekten asla geri durmayacaktır.

Bakmayın bizim törenlerde sert ve uygun adımda yürüyemediğimize bu bedenler, top sesleri, kurşun ıslıkları, barut kokuları ile harmanlanmış, cehennem arenasında sınavdan geçmiş, bazı organlarımız görevini yitirmiştir. Şehitlik yürütmesi değil ama gazilik rütbesi aldık. Her şeye rağmen şehitlerimizin yaşayan tek şahidi ve gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan onur duyan biz gaziler olarak bugün de yarın da nöbetimizin başında olacağımızı tek yumruk ve tek ses olarak dünyaya haykırıyoruz. Ne mutlu şehitlere, ne mutlu gazilere, ne mutlu Türküm diyene, 19 Eylül Gaziler günümüz kutlu olsun” diye konuştu.