Erdoğan AGAD yönetimiyle bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan’ı ve yönetimine gerçekleştirdiği ziyarete gündeme dair konular konuşuldu.

Yeni göreviyle birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Adıyaman için daha çok çalışacaklarını ifade ederek, “Hepimiz Adıyaman’a hizmetimiz, katkımız nasıl olur, diye bu gayretin içerisinde koşturuyoruz. Hükumetimizin, iktidarımızın Adıyaman’a yaptığı çalışmaları kamuoyuna en güzel paylaşan basın yayın organlarımızdır. İlimizde ulusal yayın yapan Mercan TV’de bizlerin sesi olmuştu. Bu anlamda AGAD’ı ziyaret ettik. Birlikte hareket edeceğiz. 24 Aralık 2017 Pazar günü saat 13:00’da Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımıyla il kongremizi gerçekleştireceğiz. Basın mensupları sorunları ve çalışmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Böylelikle Adıyaman basınına minnettarız” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ise Adıyaman’ın sorunlarının çözümü için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayarak, “Uzun zamandan bu yana Adıyaman’ın bütün sorunlarında müşterek çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. 19 Kasım Pazar günü 6. oslağan kongremizi yaptık. Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’ın katılımıyla güzel bir kongremiz oldu. Başbakanımız Binali Yıldırım il kongremize iştirak edecek. Görev aldığımız süreçte yeni yönetimi oluştururken, il başkanlığımızın önderliğinde çok titiz bir çalışma yaptık. Toplumun her kesiminden partimize ilgi var. Vatandaşlarımız ve sevenlerimiz yönetimimizde yer almak istediler. Takdir edilir ki 24 kişilik bir yönetim listemiz var. Bu vesile ile bizlere başvuran bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarda bizlerin gönülden yönetim kurulu üyelerimiz. AK Parti’nin çıtasını daha da yükseltmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kongre ile bir sinerji yakaladık. Bu sinerjiyi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ise gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “İki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra il başkanı olan Mehmet Erdoğan’la daha önce de basın olarak çalışmalarımız olmuştu. Erdoğan milletvekilliği döneminde Gölbaşı, Besni ve Tut bölgesinde yaptığı çalışmalarla çok benimsenmişti. Bizler basın olarak her zaman siyasilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Adıyaman’ın kalkınması için yanlarında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin merkez ilçe başkanlığına atan Mustafa Alkayış’a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Adıyaman’ın kalınması için Erdoğan ve Alkayış önemli çalışmaları gerçekleştireceği inancındayız. Bugüne kadar hep doğrunun ve Adıyaman halkının yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.