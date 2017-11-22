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22 Kasım 2017 17:37

Erkenek grup içme suyu birliği toplantısı düzenlendi

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Birlik Başkan Yardımcısı ve Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk başkanlığında toplandı.

Erkenek grup içme suyu birliği toplantısı düzenlendi

22 Kasım 2017 17:37


Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Başkan Öztürk, Erkenek içme suyu isale hattının yapım ihalesinin yapılacağı bilgisini vererek bu ihalenin 2018 yatırım programlarında yer alması için çalışmaların devam ettiğinin söyledi. Başkan Öztürk, “Devlet Su İşleri’ne gerekli yazıları yazdık, gerekli görüşmeleri yaptık. 2018’de isale hattının ihale edilerek 7.ayda başlatılması yönünden çalışmalar devam ediyor. Bakanlık ve siyasilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Kalkınma Bakanlığı nezdinde de girişimlerimiz oldu, bu konuyu da Grup Başkanvekilimiz Ahmet Aydın ve diğer vekillerimize konu hakkında bilgilendirdik. Yatırım programına alınması için çalışacaklarını söylediler" diye konuştu.


Düzenlenen toplantıya Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Halis Kısakara ve muhtarlar katıldı.




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