Adıyaman Üniversitesi Ahi Evran Topluluğu tarafından M. Vehbi Koç Konferans Salonu’nda “İş Dünyasında Medya ve Pazarlama” konferansları kapsamında TRT Spor Spikeri Ersin Düzen öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, akademik ve idari çalışanlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ersin Düzen, programı hazırlayanlara teşekkür ederek Adıyaman’da güzel anılar biriktirdiğini ve bu anıları arkadaşlarına anlatacağını ifade etti. Okul hayatını da anlatan Düzen, 8 yılının Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da geçtiğini belirterek 3 yıl Diyarbakır’da ve 5 yıl da Elazığ’da yaşadığını söyledi.

Futbol sevdasının nereden geldiğini de anlatan Düzen, ailesinde futbolla ilgilenen kimsenin olmadığını, küçük yaşlarda radyodan maç dinlediğini ve bir gün kendisinin de orada maç anlatmayı hayal ettiğini kaydetti.

Çocukken Fenerbahçeli olduğunu ancak programa başladığında takımlarla karşı duygusal bağının kalmadığını dile getiren Düzen, İspanya ile oynanan milli maçta İspanya taraftarının Arda’yı alkışlarken milli takım taraftarlarının ıslıklaması anında yoğun duygular yaşadığını söyledi.

Öğrencilere kötü alışkanlıklara teşvik eden insanlardan uzak durmalarını söyleyen Düzen, bu insanlardan hiçbir zaman hayır gelmeyeceğini ifadelerine ekledi.

Söyleşinin sonunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret eden TRT Spor Spikeri Ersin Düzen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gönüllü’ye teşekkür etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gönüllü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söyleşilerinden dolayı Düzen’e teşekkür etti ve Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinden Cendere Köprüsü’nün maketini hediye etti.