Esentepe TOKİ parkında düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Esentepe TOKİ'de yapımına başlanan parkta düzenleme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi, Esentepe TOKİ'de bulunan okulun karşısında başlattığı park çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından istinat duvarları örülen ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan parkla ilgili bilgi veren yetkililer, düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Esentepe Mahallesi Muhtarı Şevket Bayrak ve mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve ekibine mahallelerinde sürdürdükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.