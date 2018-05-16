Eşi için direğe çıktı

Erhan A. isimli şahıs bir ay önce 2 çocuğu ile birlikte evi terk eden eşinin evine dönmesi için baz istasyonu direğine çıktı. Erhan A., isimli şahıs, Altınşehir Mahallesi Altıneşhir Kavşağında bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonu direğine çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekibi, 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı hazır beklerken polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs eşinin eve dönmesi halinde direkten ineceğini söyledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs çıktığı direkten inmeye ikna edildi. İkna edilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.