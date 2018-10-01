Eşini ve çocuğunu öldüren cani baba adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da eşini ve çocuğunu öldüren şahıs, tamamlanan sorgusunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana gelmişti. Yaklaşık 1 hafta önce Bekir Avcı (76), evinde tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avci'yı (18) tabanca ile sırtından vurarak öldürüp kaçmıştı. Olay sonrası her yerde aranan şahıs sabaha karşı cinayetin işlendiği köye gelerek burada jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istenmiş eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açmıştı. Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahıs burada vurularak yaralı halde yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve burada 1 hafta tedavi gören şahıs hastaneden taburcu edilmesi ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sorguya alındı. Burada işlemleri tamamlanan şahıs hastanede alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorduğu soruları da cevapsız bırakan Bekir Avcı'nın 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini, bir çocuğunu ve teyzesi oğlunu öldürdüğü ve cezaevine gidip çıktığı öğrenildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen Bekir Avcı'nın oğlu Ali Avcı ise ‘kasten adam öldürme ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından jandarma ekipleri tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.