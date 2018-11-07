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Eşini ve iki kızını darp etti

Adıyaman’da bir kişinin eşini ve iki kız çocuğunu darp ederek yaraladığı iddia edildi.

Adıyaman'da bir kişinin eşini ve iki kız çocuğunu darp ederek yaraladığı iddia edildi.


İddiaya göre, Varlık Mahallesi Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu yakınlarında ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi eşi A.Y.'yi ve kızları H.Y. ile M.Y'yi darp etti. Darp edilerek yaralandıkları iddia edilen anne ile kızları olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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