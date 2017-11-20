Eski Bakan Ramazanoğlu, KYK öğrencileri ile bir araya geldi

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce uluslararası sistemin yeniden yapılandığı süreçte öğrencilerin geçmişten günümüze yönetim modellerini tanımaları, globalleşen dünyanın sorunları ve çözümlerini öğrenmeleri amacıyla çeşitli konferanslar düzenleniyor. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu‘nun açılış konuşması ile başladı. Müdür Köroğlu, “Kredi Yurtlar kurumunun barınma ve beslenme hizmetlerin yanında üçüncü bir saç ayağı olarak sosyal kültürel ve eğitim faaliyetlerini de katarak gençlerin hayata hazırlanmalarına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de tüm zorluklara rağmen başarı merdivenlerini azmi ve gayreti ile aşabilen Sema Ramazanoğlu hanımefendiyi sizlerle bir araya getirdik. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliği oluşturan değerli misafirlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumunda bulunmaktan ve öğrenciler ile sohbet etmekten son derece memnun olduğunu ifade eden Dr. Sema Ramazanoğlu, “Çok zor süreçlerden geçtik ama yenilemedik ve mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Kimlik ve kişilik üzerinde çeşitli örnekler vererek kimliklerin çeşitlilik gösterdiği, her bir insanın birden çok kimliğe sahip olduğunu, bu kimliklerinin zamanda değişebileceğini, çeşitlenebileceğini belirten eski Bakan Ramazanoğlu, kişiliğin tek olduğunu ve bunun da insanın yaşantısında yapmış olduğu çalışmalarla şekillendiğini, bu türlü faaliyetlerin de bu çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Eski Bakan Ramazanoğlu, “Adıyaman’da ülkemizin geleceği gençler ile bir araya geldik. Sorsan, öğrenme ihtiyacı hisseden pırıl pırıl yavrular hepsi. Yolunuz açık, başarınız daim olsun. Her zaman arkanızdayız” İfadelerini kullandı.