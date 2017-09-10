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10 Eylül 2017 17:33

Eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın acı günü

Adıyaman eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın Annesi Sıdıka Büyükaslan (88) hayatını kaybetti.

Eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın acı günü

10 Eylül 2017 17:33


Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın Annesi Sıdıka Büyükaslan, Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Cenaze namazına, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve çok sayıda kişi katıldı.


Cenaze töreninin ardından eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Kapcami Mahallesinde bulunan Sakine Yalçın Taziye Evinde taziyeleri kabul etti.




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