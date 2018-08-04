Eski Belediye Başkanı ve beraberindekiler serbest bırakıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, 1990’lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı ve Milli Selamet Gönüllüleri tarafından yaptırılan Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunun hileli devir işlemleriyle özel şahıslara geçirildiği iddiası üzerine ekiplerce operasyon yapmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman’da 47 kişinin şikayeti, kurum ve kuruluşların kayıtları göz önüne alınarak 1994-2004 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yapan Abdulkadir Kırmızı, yeğeni Zülfü Battal K., oğlu Mehmet Akif K., Halil B., Hamdi D. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahısların savcılık sorgusu ve mahkemesi yaklaşık 16 saat sürdü. Mahkeme geçe geç saatte son buldu. Şahıslardan Halil B. savcılık tarafından Abdulkadir Kırmızı, yeğeni Zülfü Battal K., oğlu Mehmet Akif K. ve Hamdi D. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Abdulkadir Kırmızı, kendisine yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürürek, “Hukukun üstünlüğünü gözeten hakimlerimiz var ben onlara teşekkür ediyorum. Bize emniyette misafir eden emniyetimizin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Hepiniz biliyorsunuz ki her seçim döneminden önce bana karşı belirli mihrakların kumpasları olmaktadır. Bu kumpaslar Allah’ın izniyle,bozulmuştur. Cenab-ı Allah tıpkı bu gün olduğu gibi yüzümüzü kara çıkarmamıştır. Kumpasa düşürenleri Allah’a havale ediyorum. Gerçekleri bildikleri halde Emniyet Müdürlüğüne giderek yalan yanlış beyanlarda bulunanları da Allah’a havale ediyorum. Siz bu güzel davanın mensuplarısınız. Siz bizim ne yaptığımızı biliyorsunuz. Biz bir davaya inanmışız, biz bir davanın sevdalısı olmuşuz, bu sonuna kadar devam edecek. Dimdik ayaktayız. Adliyeden Adıyaman’a olan hizmet aşkımız artarak dışarı çıktık. Allah yolunda mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.