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16 Haziran 2017 15:30

Eski Besni yolunda düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Eski Besni Yolu ile Bozbey Deresinin kesiştiği noktada bulunan virajda düzenleme çalışması yapıldı.

Eski Besni yolunda düzenleme çalışması

16 Haziran 2017 15:30


Daha önce yapımı tamamlanan Eski Besni Yolu’nun Bozbey Deresiyle kesiştiği noktada bulunan yolda düzenleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücüler için tehlike oluşturan virajı daha düzgün hale getirmek için kolları sıvadı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Eski Besni Caddesinin Bozbey Deresi üzerinde bulunan kısımda sürücülerin büyük sıkıntı çektiğini dile getirerek, “Bu yolda düzenleme yapmak için çalışmalara başladık. Yapılan çalışmalar neticesinde virajı düzenleyip, genişlettik. Bu sayede araçlar daha rahat seyredecekler” diye konuştu.




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