Eski Besni yolunda düzenleme çalışması yapıldı

Daha önce yapımı tamamlanan Eski Besni Yolu’nun Bozbey Deresiyle kesiştiği noktada bulunan yolda düzenleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücüler için tehlike oluşturan virajı daha düzgün hale getirmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, eski Besni Caddesinin Bozbey Deresi üzerinde bulunan kısımda sürücülerin büyük sıkıntı çektiğini dile getirerek, “Bu yolda düzenleme yapmak için çalışmalara başladık. Yapılan çalışmalar neticesinde virajı düzenleyip, genişlettik. Bu sayede araçlar daha rahat seyredecekler” şeklinde konuştu.