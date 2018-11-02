Eski Şire Pazarı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Daha önceden Şire Pazarı olarak kullanılan ancak daha sonra semt pazarı ve köy minibüslerinin durağı olarak hizmet veren Eski Şire Pazarında bulunan işyerlerinin camlarının kırık ve atıl durumda bulunması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. İş yerlerinin camlarını kıran ve iş yerinin içerisinde ateş yakan madde bağımlılarından dolayı tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, buranın atıl durumdan çıkartılmasını istedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hanifi Şaşmaz ise, konuyla ilgili belediyeye başvurduklarını ve belediye encümen kararının çıktığını belirterek, buranın farklı bir amaçla değerlendirileceğini söyledi.

Muhtar Şaşmaz, buraya bir taziye evi ve cami yapılmasının planlandığını ifade etti.

Belediye yetkilileri ise, belirtilen yerde bir görevlinin bulunduğunu ve konuyla ilgilenileceğini aktardı.