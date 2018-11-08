“Eskinin Ruhu” isimli sergi açıldı

Öğr. Üyesi Bayram Dede'nin “Eskinin Ruhu” adlı resim sergisi açıldı.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Sanat Galerisindeki serginin açılışını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Muhammet Alagöz yaptı.

Geçmişten günümüze Adıyaman'da var olan evlerin yağlı boya resimlerinin görücüye çıktığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi ile ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Dede, "Geçmişten günümüze Adıyaman'da var olan evlerin resimlerini sergiledik. 40'a yakın eserimiz bugün görücüye çıktı. Beğenildiğini ümit ediyor, katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.