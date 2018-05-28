Esnaf odaları birliği Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Gerçekleşen ziyarette birlik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Kalkancı’ya bilgi veren Başkan Duranay, “Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim olarak valimizi ziyaret ettik. Bizleri kabul ettikleri için sayın valimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vali Kalkancı ise, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’a, yönetim kurulu üyelerine ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu.