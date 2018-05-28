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28 Mayıs 2018 17:12

Esnaf odaları birliği Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına tekrar seçilen Ziya Duranay, beraberinde yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Esnaf odaları birliği Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

28 Mayıs 2018 17:12


Gerçekleşen ziyarette birlik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Kalkancı’ya bilgi veren Başkan Duranay, “Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim olarak valimizi ziyaret ettik. Bizleri kabul ettikleri için sayın valimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Vali Kalkancı ise, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’a, yönetim kurulu üyelerine ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu.




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