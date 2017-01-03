Esnaf ve sanatkar zor bir yıl geçirdi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, 2016 yılının esnaf için çok zor bir yıl olduğunu söyledi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, ülkedeki terör olaylarından dolayı 2016 yılında esnaf ve sanatkarın mağdur olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde ki terör olaylarının yanı sıra Güneydoğu’da ki terör olaylarının ardından yaşanan süreçte esnafın perişan olduğunu öne süren Duranay, “Sokağa çıkma yasaklarının olduğu illerde küçük esnaf zarar gördü. Adıyaman barış ve huzur kenti ama bizde çok etkilendik. Olaylardan dolayı turist gelmedi, turist gelmeyince esnaf iş yapamaz hale geldi. Terörden dolayı esnaf mağdur oldu” dedi.

Esnafı en çok internet üzerinden online alışveriş ve büyük zincir marketlerinin mahalle aralarında açtıkları marketlerin etkilediğini sözlerine ekleyen Duranay, “İnternet üzerinden online alışveriş ve zincir marketlerin illerde her mahalleye market açmasından dolayı küçük esnafların işi kırıldı. Böyle bir marketin açılması 30-40 esnafın batması anlamına geliyor. Perakende yasası çıksaydı küçük esnafın hak ve hukukunu koruyabilirdik. Yetkiler önce maliyeye değil de mesleki odalarda olacaktı. Meslek odası esnaf sayısına bakarak izin verecekti. Mevzuat şuan tam tersine işliyor. Mevzuatta şuan hiçbir yaptırım yok. Temennimiz 2017 yılında inşallah huzur ve barış gelir. Huzur ve barış geldiğinde, komşu ülkelerle ticaretimiz gelişirse ekonomi canlanır. Temennimiz terör olaylarının bitmesi ve komşu ülkelerimizle ilişkilerin en üst seviyede iyi olmasıdır” diye konuştu.