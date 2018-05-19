Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği proje sözleşmesini imzaladı

İpek Yolu Kalkınma Ajansının 2017 Proje Teklif Çağrısı “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında AESOB’un hazırladığı “Kentlilik Bilincinin Ahi Evran Anlayışıyla Geliştirilmesi” projesi yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. Projeye ait destek sözleşmesi İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve AESOB Başkanı Ziya Duranay tarafından imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 destek verilen proje 199 bin 800 TL bütçeyle 12 ayda tamamlanacak. Proje kapsamında, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin en üst katında bulunan terasta 300 metrekare kapalı alanına Ahi Evran Kütüphanesi kurulması planlanıyor.

Ziya Duranay proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin en üst katında atıl vaziyette bulunan 300 metrekare kapalı alan işlevsel hale getirilerek ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alan olarak Ahi Evran Kütüphanesi yapılacak. Proje ile ilimiz esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında istihdam edilen usta, kalfa ve çıraklara, işgücü eğitimine katılan meslek lisesi öğrencisi ile diğer mesleki teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere, ahilik anlayışını ve Ahi Evran kültürünü tanıtmak suretiyle sosyal girişimciliği teşvik etmek, esnaf ve sanatkar olma ihtimali taşıyan özellikle meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere Ahi Evran felsefesi ekseninde sosyal girişimci olmaya özendirmek amacıyla panel, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlenecek. Adıyaman’ımızın unutulmaz ‘ahiler’ adlı kitap basımı ve unutulmaz ahiler belgesel çekimi proje kapsamında amaçlanmaktadır. Projeye verdikleri destekten dolayı İpekyolu Kalkınma Ajansına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.