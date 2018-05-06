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06 Mayıs 2018 16:15

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2018 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

06 Mayıs 2018 16:15


Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’da 23 oda başkanı ve 177 delegenin oy kullanacağı Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Vali Kalkancı’yı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve esnaflar karşıladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Kongresine katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Kongresinin Adıyaman esnafına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, kongrenin huzur ve barış şehri Adıyaman’a yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.


Kongre, yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunarak müzakere edilmesinin ardından delegeler tarafından oy kullanma işlemlerine geçildi.




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