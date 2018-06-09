Esnaflar iftarda buluştu

Mustafa Salman ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine esnaflar, banka yöneticileri ve STK’lar yoğun ilgi gösterdi. Mübarek Ramazan ayı beraberinde inananların yaşamlarında çok farklı güzelliklere vesile olduğunu ifade eden Mustafa Salman, bu güzelliklerden birinin de birlik beraberlik olduğunu bununla birlikte paylaşma ve yardımlaşma duygularının ise bu ayda zirveye çıktığını belirtti.

Salman, “Esnaf teşkilatı faaliyetlerinde ve sorunlarının çözümünde yerel yöneticilerden gerekli desteği görüyor. Biz de kaynaşma ve yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı Ramazan ayında bu güzel diyaloglara katkıda bulunmak istiyoruz. Esnaf sanatkarlar bizlerin varlık sebebidir. Onlara hizmet, daha rahat çalışma koşulları sağlamak, sık sık üyelerinizi ziyaret ederek durumlarını yerinde görmek, sıkıntılarını öğrenmek ana prensibiniz olmalıdır. Mübarek Ramazan ayında dargınlıklar sona erer, fakire, fukaraya, garip gurabaya sahip çıkılır. Bunlar Ramazan ayının gerekleridir ama bu prensipler tüm yaşamınıza yayılmalıdır. Bu toprakların en köklü ve örgütlü yapısını esnaf sanatkarlar kurmuştur. Esnaf teşkilatlarının düşünce yapısı bir felsefedir. Aklı, bilimi, fenni kullanarak iyi ahlak içinde sanat ve ticaret yapmak, aynı zamanda bunun eğitimini vermek önemli bir felsefedir. Sanayi ve bilgi toplumunun fidanlığı olan esnaf sanatkarlar, toplumun sosyal dokusunu, üretimin altyapısını, devlet yapısının omurgasını oluştururlar” ifadelerini kullardı.