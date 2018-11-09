Ev hanımlarından alkışlanacak davranış

Adıyaman'da bir araya gelen ev hanımları kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemeleri ve evlerinde yaptıkları pasta ile kekleri köy okulu öğrencilerine yardım ediyorlar.

Adıyaman'da, yaşayan ve tamamı gönüllü olan 8 ev hanımı yardıma ihtiyacı olan köy okulu çocuklarının mutluluklarına mutluluk katıyorlar. Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçaları yapan, Zeynep Kaya, Aysel Konuk, Pınar Akgül, Züleyha Çelik, Ayla Arpacı, Gonca Pektaş, Nazan Durmaz ve Nilüfer Akın, merkeze bağlı Hasankendi İlk ve Orta Okulu öğrencilerine dağıttı. 6 Yılda toplam 17 köy okulu öğrencileri ile bir araya gelen ev hanımları, Hasankedi İlk ve Orta Okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere evde yaptıkları yiyecekleri ikram eden ev hanımları daha sonra 160 adet kırtasiye malzemesi ile ayakkabı dağıttı. Ev hanımlarının yaptıkları yardımlar karşısında oldukça mutlu olan köy okulu öğrencileri ev hanımlarına teşekkür ederek mutluluklarını ve sevinçlerini onlara sarılıp öperek gösterdi. Yapılan yardımlar sonrasında okul öğrencileri ile ev hanımları okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak birlikte zaman geçirdi.

Çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan ev hanımlarından Zeynep Kaya, “Arkadaşlarla 6 yıldır gönüllü olarak 17 köy okulumuzu gezdik. Amacımız çocuklarımıza bir şeyler katmak, olduğu kadar ihtiyaçlarını karşılamak ama öncelikli hedefimiz onlarla zaman geçirmek. İkramlarımızı onlarla beraber oturup yemek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz benim yüreği güzel arkadaşlarımla beraber. Yardımlarımızda kırtasiye malzemelerimiz var, ayakkabılarımız var, montlarımız var, ikramlarımız vazgeçilmezimiz zaten, onlar çocuklarımız için ayrı bir mutluluk” dedi.

Daha sonra konuşan ev hanımlarından Züleyha Çelik, “Bizlerde ilk önce okullarla irtibata geçiyoruz. Orada öğrencilerin neye ihtiyacı varsa, ne eksikleri varsa onları karşılıyoruz. Tabi yardım sever insanlarımızda var. Gönüllü olarak çalışıyoruz, insanlarında bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten öğrencilerden Ahmet Volkan Demir ise, “Öncelikle buraya geldikleri için çok teşekkür ederiz. Bize bir çok yardımda bulundular. Kırtasiye malzemeleri, bize yiyecekler getirdiler. Onlara teşekkür ederiz. Köy okullarının unutulmadığını gördüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Ev hanımları tarafından köy okulu öğrencilerine yapılan yardımların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.