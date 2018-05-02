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02 Mayıs 2018 15:50

Evde sağlık birimi ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye giden Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi ekipleri depremzedelerin acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Evde sağlık birimi ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

02 Mayıs 2018 15:50


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, evde sağlık ekipleri her gün ev ev dolaşıp depremzede vatandaşların sağlık ve psikolojik sıkıntılarını dinleyip onlara bir nebze de olsa nefes olmaya çalıştıklarını söyledi.


Öz, “Evde sağlık hizmetleri ekibi doktor, hemşire ve psikologla beraber köyler ve merkezde ortalama bin haneyi dolaşarak ve gerek evlerinde gerekse konteynerlerde yaşayan halkımıza yanlarında olduklarını hissettirdiler. Müdürlük olarak Samsat ilçemizde yaşayan halkımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Depremin meydana gelmesinin ardından ilçeye bizlerle birlikte gelerek özverili bir şekilde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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