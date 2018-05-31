Evde sağlık hizmetleri gücüne güç kattı

Kurulduğundan beri hasta sayısı katlanarak artan Adıyaman Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri alanında profesyonel ekipleriyle hastalarının tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerine 5 adet yeni mobil araç tahsis edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, yeni mobil araçlarla birlikte daha fazla sayıda hastaya, daha hızlı şekilde ulaşıp daha etkin hizmet verileceğini kaydetti.

Erdoğan Öz, “Hizmetlerinde hasta memnuniyetini ön planda tutan ekiplerimiz için, bu durum hastayı daha sık ziyaret etme açısından hasta memnuniyetini arttırma anlamına da gelmektedir. Merkez ve ilçe hastanelerinde altısı H Tipi, biri D tipi olmak üzere 7 tane Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimizce aktif bin 650 hastaya, 45 sağlık çalışanı ile evde sağlık hizmeti sunulmaktadır. Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan bireylere evinde sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra ihtiyacı olan hastalarımızın nazogastrik ve idrar sonda değişimi, yara pansumanı ve uzman hekim tarafından reçete edilmiş ilaç tedavileri uygulanmaktadır” dedi.

Müdür Öz, Evde Sağlık Birimi olarak Samsatlı depremzedeleri de unutmadıklarını belirterek, “2 Mart 2017 Samsat depreminin yaralarını sarmak için Samsat’a düzenli ziyaretler yapan Evde Sağlık ekipleri, üzücü bir şekilde meydana gelen 24 Nisan 2018 depremi ardından da ziyaretlerini arttırarak sürdürmektedir. Evde sağlık hizmetleri ekibi doktor, hemşire ve psikologla beraber köyler ve merkezde her haneyi dolaşarak, gerek evlerinde gerekse konteynerlerde yaşayan halkımıza yanlarında olduklarını hissettirmişlerdir” diye konuştu.